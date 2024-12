Città

SARONNO – Tre mesi di crisi conclusi con il colpo di scena di giovedì scorso con l’astensione e il voto favorevole di Agostino De Marco di Forza Italia hanno lasciato nei saronnesi tante domande quanto accaduto, quanto accadrà per il consiglio comunale l’Amministrazione in carica.

Le abbiamo raccolte provando a fornire un po’ di risposte

La crisi è finita? La maggioranza ha i numeri? Ma quindi Forza Italia adesso fa parte della maggioranza di centrosinistra? Perchè Marta Gilli non ha votato per il consolidato? Che fine ha fatto il progetto del campo largo con il M5s? Che prospettive ci sono per il previsionale?

1. La crisi è finita? La maggioranza ha i numeri?

Il consiglio comunale di Saronno è formato da 25 consiglieri quindi la maggioranza assoluta quella ad esempio necessaria per votare l’immediata eseguibilità di un provvedimento è di 13 voti. Al momento la maggioranza può contare su 11 voti certi sulla carta ossia sindaco, 5 Pd, 2 Tu@, 2 lista Airoldi, 1 Con Saronno a cui si è aggiunto il neo indipendente ex capogruppo di Lista Airoldi Mattia Cattaneo. Il tredicesimo voto, al momento sembra non possa arrivare da Marta Gilli che da quando è presidente ha scelto la via della neutralità (astenendosi di fatto su ogni punto). Al momento l’ipotesi (visto che nessuno della maggioranza ne il sindaco Augusto Airoldi, hanno spiegato come intendono affrontare l’ultimo anno di mandato) è che vogliano continuare sostenuti da astensioni e voti a favore del consigliere Agostino De Marco.

2. Ma quindi Forza Italia adesso fa parte della maggioranza di centrosinistra?

No. E’ però evidente come per l’approvazione del bilancio consolidato ci sia stata una stretta collaborazione tra De Marco e la maggioranza. Senza la sua astensione prima e voto favorevole all’immediata eseguibilità poi il provvedimento non sarebbe passato.

Non bisogna dimenticare che Forza Italia fa parte della maggioranza che guida la provincia di Varese con il Pd. A giocare una carta importante per capire la situazione e le possibili evoluzioni anche la collaborazione, ufficializzata con il discorso di Gianfranco Librandi al convegno nazionale di Fi, dell’Italia c’è partito di cui fa parte il consigliere Pierluigi Gilli con gli azzurri.

Da non dimenticare come il segretario provinciale Longhini, dopo che De Marco aveva contributo all’elezione di Marta Gilli a presidente del consiglio comunale aveva espresso parole dure rimarcando il no di Fi all’alleanza con il Pd. Ci sono però, a raccontare problemi e tensioni, anche le recenti dimissioni del commissario cittadino Maria Assunta Miglino. Non solo. Dopo il consiglio comunale Giuseppe Anselmo coordinato cittadino ha precisato di Fi a Saronno resta nel centrodestra e che nel caso di voto favorevole o sostegno al previsionale il percorso di De Marco non sarà con Forza Italia.

Riassumendo niente di ufficiale ma comunque il voto/assenza/astensione di Forza Italia rappresentato da De Marco è qualcosa su cui la coalizione del sindaco Augusto Airoldi fa evidentemente conto anche per permettere di approvare i provvedimento garantendo alla presidente Marta Gilli la possibilità di astenersi.

3. Perchè Marta Gilli non ha votato per il consolidato?

Al momento della sua elezione la presidente, eletta nelle fila di Con Saronno ma indipendente da tempo, ha spiegato: “La mia presidenza non è politica, ma tecnica. Come tutti sanno, il ruolo di presidente del consiglio comunale impone neutralità politica nell’interesse esclusivo della nostra città. Ciò, ovviamente, non significa apatia, perché non rinuncio ad essere, anche e soprattutto, una consigliera comunale; significa equidistanza dalle dinamiche partitiche; significa rispetto per la diversità delle posizioni politiche di cui i consiglieri sono inevitabilmente latori, ma significa anche agire per moderare il dibattito e gli eccessi disfunzionali, confidando e, se del caso, imprimendo senso di responsabilità istituzionale”.

4. Che fine ha fatto il progetto del campo largo con il M5s?

Sembra definitivamente archiviato. L’ha spiegato il consigliere Calderazzo nel suo intervento: “Avevamo proposto una soluzione di prospettiva a questa crisi chiedendo, come per altro offertoci dal sindaco, una svolta. Invece non c’è stato nessun cambiamento. Non siamo stati riconosciuti come gruppo e non siamo stati inseriti nelle commissioni cosa che si può realizzare rapidamente con una modifica del regolamento che aspettiamo da due anni. C’è stato un no ideologico a cui si sono adattati il sindaco e il Pd. Per questo non ci si può chiedere a noi di astenerci o votare a favore. E’ un voto politico e di fiducia all’operato del sindaco e della presidenza quindi il voto sarà contrario”. Ma anche un successivo intervento di M5s.

5. Che prospettive ci sono per il previsionale?

Come ha spiegato l’ex presidente Pierluigi Gilli è un voto cruciale perchè se l’Amministrazione non lo approva cade. I numeri sono quelli che abbiamo imparato. Al momento la maggioranza può contare su 11 voti ossia sindaco, 5 Pd, 2 Tu@, 2 lista Airoldi, 1 Con Saronno. Un ulteriore voto a favore potrebbe arrivare dall’indipendente Mattia Cattaneo (che nella prima seduta ha sempre votato allineato alla maggioranza). L’opposizione conta 11 voti (5 Lega, 4 Obiettivo, 1 FdI, 1 Calderazzo). Facile prevedere l’astensione di Marta Gilli. E quindi il voto del consigliere De Marco di Forza Italia sarà determinante. Se fosse favorevole la maggioranza avrebbe 13 voti e approverebbe senza problemi il provvedimento, se fosse contrario ci sarebbe una situazione di 12 a 12 e il bilancio non passerebbe. In caso di astensione il bilancio sarebbe comunque approvato. Resta anche l’incognita assenze e congedi anche se le prime non posso essere tra le fila della maggioranza perchè se no si aprirebbe l’incognita numero legale.

