ilSaronnese

GERENZANO – Le squadre della scuola secondaria “Fermi” di Gerenzano hanno conquistato la scena alle “Merende Matematiche“, evento organizzato dal liceo scientifico Grassi, che da anni combina divertimento e competizione intellettuale.

Giovedì 19 dicembre alcuni alunni della scuola Fermi si sono resi protagonisti della competizione matematica, dimostrando grande talento e preparazione: accompagnati dai loro docenti di matematica, cinque squadre di studenti delle classi seconde e terze si sono cimentate in una competizione appassionante. La gara ha coinvolto 30 squadre provenienti da diverse scuole secondarie di primo grado della zona, impegnate in sfide logiche e algebriche. La classifica finale è stata motivo di grande orgoglio per la scuola Fermi di Gerenzano, che ha conquistato sia il primo che il secondo posto.

(foto d’archivio)

