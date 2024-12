iltra2

LONATE CEPPINO – Dopo l’incendio verificatosi la sera della vigilia di Natale in via Saporiti a Lonate Ceppino, è adesso tempo della conta dei danni e degli approfondimenti sulle cause dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine.

Intorno alle 22 del 24 dicembre i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti tempestivamente per domare un principio di incendio boschivo nella zona. Grazie alla loro rapida azione, le fiamme sono state prontamente circoscritte, evitando una propagazione che avrebbe potuto causare danni più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le autorità competenti hanno avviato indagini per determinare l’origine dell’incendio e valutare l’entità dei danni subiti dall’area interessata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: vigili del fuoco in azione la vigilia di Natanel nel bosco a Lonate Ceppino)

27122024