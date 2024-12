Città

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – “Nei giorni in cui i cittadini sono letteralmente sotto assedio, con una recrudescenza dell’odioso fenomeno dei furti in abitazione, massima allerta soprattutto tra le 17 e 20, ad opera di bande organizzate, per lo meno una buona notizia. In questi giorni le Amministrazioni locali, dopo la strigliata ai sindaci via social, ormai sembra che si muovano solo se c’è l’onda della indignazione mediatica, hanno ripulito i quintali di rifiuti giacenti lungo la strada che collega Ceriano Laghetto, Saronno e Rovello Porro”. A dare la buona notizia è Dante Cattaneo, già sindaco cerianese ed attualmente consigliere comunale di opposizione.

Prosegue Cattaneo: “Per una volta avete vinto voi e ne ha tratto giovamento tutto il territorio che non merita come “biglietto da visita” una discarica a cielo aperto”.

l fenomeno degli scarichi abusivi lungo quella arteri a (formalmente, la provinciale Trco11) che si trova al confine dei tre comuni e che viene definita come “tangenziale est” saronnese, è andato sinora in crescendo, e sul posto ultimamente si era accumulata una grande quantità di rifiuti. Cattaneo l’aveva definita la “strada della vergogna”.

(foto: Dante Cattaneo e la tangenzialina finalmente ripulita dai rifiuti)

