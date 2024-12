Comasco

BREGNANO – Prima di Natale il sindaco di Bregnano, Elena Daddi, ha partecipato alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ad Appiano Gentile, insieme al prefetto Corrado Galli, al questore Marco Calì, alle forze dell’ordine e ai sindaci di 17 comuni della zona.

Le criticità sul territorio

Durante l’incontro, sono state evidenziate le principali criticità del territorio, tra cui l’utilizzo di arterie stradali come la strada provinciale Pedemontana da parte dei malviventi come vie di fuga, i furti nelle abitazioni e le aree boschive colpite dal fenomeno dello spaccio.

I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di interventi mirati, supportati da frequenti controlli e operazioni speciali, spesso non divulgati per garantirne l’efficacia. Sono stati espressi apprezzamenti per il controllo del vicinato e la videosorveglianza, considerati strumenti essenziali per la prevenzione e le indagini, oltre che per gli incontri dedicati alla prevenzione di truffe e raggiri ai danni degli anziani.

Il prefetto e il questore hanno ribadito l’impegno a intensificare la presenza sul territorio come deterrente e hanno sottolineato l’importanza delle denunce da parte dei cittadini, evidenziando come anche una segnalazione per sospetto furto possa risultare determinante nelle indagini e nelle azioni repressive e preventive.

In qualità di presidente del Comitato dei sindaci per la legalità, il sindaco Daddi ha evidenziato la diffusione della ‘ndrangheta nel territorio, sottolineando il ruolo fondamentale dei comuni come sentinelle per monitorare e segnalare attività sospette, rafforzando così la rete di prevenzione.

Un esempio concreto della collaborazione tra il Comune di Bregnano e le forze dell’ordine è il recente arresto di un trentenne residente a Bregnano per spaccio e detenzione di un’arma clandestina, risultato di operazioni coordinate nella zona.

