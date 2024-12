Cronaca

SARONNO – Scontro alla vigilia di Natale, incrocio pericoloso fra via Colombo e via Legnani dove una automobile è uscita di strada abbattendo parte dei parapedoni, alcuni sono stati letteralmente sradicati dall’asfalto ed anche passare sul marciapiede può apparire pericoloso, c’è anche il rischio di inciampare.

Se ne parla anche sui social, da parte dei cittadini, per chiedere interventi urgenti al fine che sia rimessa in sicurezza la zona interessata dal sinistro, che rappresenta una arteria importante per la città. E’ infatti sempre molto trafficata ed è dove oltre ad un intenso traffico veicolare, sono soliti passare anche molti pedoni.

(foto: un particolare di una delle immagini comparse sui social per testimoniare l’accaduto)

28120224