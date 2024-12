Città

SARONNO – GERENZANO – C’è Busnelli Rivendita Materiali Edili di Geranzano e Bergamini Ottico Optometrista tra le attività storiche sono i soggetti del calendario 2025 dell’associazione. Una per ogni mese dell’anno, una – anzi di più – per ogni punto “cardinale” del tessuto commerciale del Varesotto: ci sono tre attività della zona di Varese – Ghiggini (1822), Valigeria Ambrosetti (1930), Porrini Abbigliamento e casa (1956) – tre di quella di Busto Arsizio – Bar Pasticceria Campi (1887), Crespi Scarpe e Accessori (1905), Farmacia Mazzuccheli (1903) – due del luinese – Ristorante Smeraldo di Dumenza (1961), Quasso Cristina Articoli Idraulici (1948) – due del gallaratese – Osteria della Pista di Casorate Sempione (1875), Velati Centro ottico (1894) – e due del saronnesse, Busnelli Rivendita Materiali Edili di Gerenzano (1968), Bergamini Ottico Optometrista (1951).Del resto le attività storiche della Provincia di Varese, sono ben 331 sulle 3952 riconosciute in tutta la Regione Lombardia.

L’iniziativa natalizia di Confcommercio, curata dal responsabile comunicazione Federico Del Piano e resa possibile dalle meravigliose ed eloquenti fotografie dell’Agenzia Blitz, è arrivata alla quarta edizione: nel primo calendario ecco i luoghi simbolo, nel secondo le nostre tradizioni, nel terzo le nostre professioni, mentre stavolta spazio ai negozi che hanno saputo cucire insieme epoche diverse. A tenere a battesimo il calendario i vertici di Confcommercio Varese e il presidente Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli.

