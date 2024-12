Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Lunedì 30 dicembre alle 10.30 calcio d’inizio dell’ultimo botto del 2024 per la Caronnese: allo stadio di corso della Vittoria i rossoblù di mister Michele Ferri se la vedranno contro la formazione Primavera del Como, che al momento occupa la seconda posizione nella classifica del campionato Primavera 2, Girone A, a soli 4 punti dalla capolista Parma ed è reduce da un’importante vittoria sul campo del Venezia. Un test per la Caronnese contro sì una squadra giovane, ma attrezzata e ambiziosa come la prima squadra guidata da Cesc Fabregas al ritorno in Serie A a distanza di 21 anni dall’ultima volta.

La Caronnese arriva da un fragoroso girone di andata in Eccellenza, trascinata da un gruppo costruito per grandi traguardi dalla dirigenza rossoblù e plasmata ad hoc da Michele Ferri e dal suo staff, ed ora in scia alla capolista Solbiatese. Pronti quindi per l’ultimo saluto al 2024 con questa sfida così intrigante: siete tutti invitati, l’ingresso è gratuito mentre il Terzo tempo bar, aperto sotto la tribuna, sarà aperto per una buona colazione o un ottimo aperitivo. Gli impegni della prima squadra della Caronnese riprenderanno il 12 gennaio con la sfida dalle 14.30 sul campo della Vergiatese per proseguire in un cammino che sta vedendo la formazione di Ferri protagonista assoluta del campionato di Eccellenza Lombardia Girone A: i rossoblù sono a due punti di distanza dalla capolista Solbiatese e il girone di ritorno sarà tutto da vivere.

(foto archivio: Como Primavera in azione allo stadio di Caronno Pertusella)

28122024