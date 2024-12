Calcio

SARONNO – Amichevole speciale, è un derby che non si gioca da tante stagioni, quella prevista domenica 29 dicembre alle 11 quando si affronteranno Castellanzese (serie D) e Fbc Saronno (Eccellenza): una sfida dal sapore speciale per l’allenatore dei saronnesi, Fiorenzo Roncari (nella foto di Andrea Elli) che nella scorsa stagione aveva guidato Castellanza alla salvezza.

La Castellanzese tornerà subito in campo domenica 5 gennaio per la sfida alla capolista Ospitaletto, il Saronno giocherà domenica 12 gennaio a Ispra. La sfida fra le due formazioni si disputerà sul sintetico del centro sportivo La Madonnina in via Bellini a Castellanza.

Il comunicato della Castellanzese

Il costo del biglietto è fissato in 5 euro in posto unico.

