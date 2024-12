ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – L’associazione culturale Fare Arte torna a colorare la sede Auser di via Adua 169. Una collaborazione che vede esposte le tele di quattro artisti: Angelo Ariti, Franca Boccia, Gianlorenzo Paoletti e Chiara Poli.

Promuovendo la cultura e l’arte figurativa, l’associazione caronnese propone questa esposizione, ad ingresso libero e gratuito, raccogliendo appassionati e artisti. Non manca, inoltre, anche l’attenzione per chi vorrebbe cimentarsi nell’imparare a dipingere o nella tecnica dell’acquaforte: sul posto sarà possibile raccogliere tutte le informazioni per iscriversi ai corsi.

Il corso di pittura, diretto dal maestro Vanni Saltarelli, ha lo scopo di fornire all’allievo la conoscenza delle tecniche e dei materiali del disegno e della pittura, ma anche di stimolare un percorso che lo porterà a scoprire la propria sensibilità artistica e a crearsi uno stile personale.

Il corso di incisione ad acquaforte, diretto dal maestro Roberto Giudici, si pone come obiettivo l’insegnamento della stampa artistica con prevalenza di tecniche calcografiche come acquaforte, acquatinta, puntasecca e altro.

