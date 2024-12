iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Ieri mattina, in Via delle Madonne, nei pressi del ponte che conduce a Caronno Corbellaro, è stato trovato materiale di eternit abbandonato. L’eternit, composto principalmente da amianto, è un materiale altamente pericoloso per la salute e per l’ambiente.

L’esposizione alle fibre di amianto può causare gravi malattie respiratorie e avere un impatto devastante sugli ecosistemi locali. Il corretto smaltimento di questo materiale richiede l’adozione di protocolli di sicurezza. È pertanto fondamentale affidarsi a imprese specializzate e autorizzate per la rimozione e il trasporto, evitando qualsiasi manipolazione da parte di personale non qualificato. Il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate per prevenire la dispersione delle fibre nell’ambiente.

Situazioni come questa, rimarcano dal Comune, “sono inaccettabili e non devono ripetersi. L’abbandono di eternit sembra essere stato deliberato al fine di causare problemi all’Amministrazione comunale, senza considerare che i costi di bonifica e recupero ricadranno su tutti i cittadini. Solo attraverso una maggiore sensibilizzazione e la collaborazione di tutti possiamo proteggere la nostra salute e l’ambiente”.

Sono ora in corso accertamenti per chiarire la provenienza del materiale.

(foto: il mteriale abbandonato a Castiglione Olona)

