ilSaronnese

GERENZANO – Il comune di Gerenzano informa la cittadinanza che è ora disponibile il calendario della raccolta differenziata per l’anno 2025. Il calendario è accessibile sia in formato digitale, allegato alla pagina dedicata sul sito comunale, sia in formato cartaceo. I cittadini che preferiscono il formato cartaceo possono ritirarlo comodamente presso i distributori automatici dei sacchetti situati in piazza San Pio V, nel piazzale sul retro del municipio.

Il calendario 2025 introduce alcune novità per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata sul territorio. Grazie all’adozione di nuovi servizi e strumenti di comunicazione, il comune punta a rendere il processo più efficace e accessibile per tutti.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti