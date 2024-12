news

Solaxy è il primo progetto in assoluto a introdurre una soluzione di scalabilità Layer-2 per la blockchain di Solana, attirando grande attenzione da parte degli investitori durante la fase di prevendita del token $SOLX. La prevendita offre ancora l’opportunità di acquistare $SOLX a un prezzo scontato ed ha superato i 6 milioni e mezzo di dollari raccolti. Ecco una guida dettagliata per scoprire come acquistare Solaxy e perché potrebbe essere un investimento interessante.

Che Cos’è Solaxy ($SOLX)?

Prima di capire come acquistare $SOLX, è importante comprendere i fondamenti del progetto. Solaxy sta sviluppando una soluzione Layer-2 progettata per essere più veloce ed economica rispetto alla rete principale di Solana, riducendo al contempo la congestione del network.

Gli investitori possono ottenere fino al 1.104% di APY durante la fase di prevendita, con ricompense che continueranno anche dopo il lancio ufficiale della rete. Solaxy si presenta come una meme coin, il che attira tutti gli amanti del settore. Con un Pepe surfer come mascotte, Solaxy si posiziona anche come il progetto di meme coin che punta a diventare un hub per il trading di meme coin basati su Solana. L’entusiasmo raccolto dal progetto è palpabile, con il prezzo attuale di $0,001572, che si prevede aumenterà notevolmente al termine della prevendita.

Come Acquistare Solaxy ($SOLX): Guida Passo Passo

Acquistare Solaxy è molto semplice e intuitivo, ma per facilitare anche chi è alle prime armi riassumiamo il processo d’acquisto in pochi semplici passaggi :

1.Configura un wallet di criptovalute

Scegli un wallet compatibile sia con gli standard ERC-20 di Ethereum che SPL di Solana. Ti consigliamo Best Wallet, che supporta oltre 60 blockchain e offre un gateway per l’acquisto diretto di criptovalute. Puoi scaricare Best Wallet da Google Play o Apple Store e creare un account. Verifica email e numero di telefono, imposta un passcode e attiva l’autenticazione biometrica per una maggiore sicurezza.

2. Acquista ETH o USDT

Per partecipare alla prevendita, dovrai scambiare $ETH o $USDT con $SOLX. Se usi Best Wallet, acquista ETH o USDT direttamente tramite carta di credito, Apple Pay o altre opzioni integrate. Se usi un altro wallet, compra ETH o USDT su piattaforme come Coinbase o Binance e trasferiscili al tuo wallet inserendo l’indirizzo corretto.

3.Collega il wallet al sito di prevendita di Solaxy

Accedi al sito ufficiale della prevendita, clicca su “Connect Wallet” e segui le istruzioni per autorizzare la connessione.

4. Acquista $SOLX

Inserisci l’importo di ETH o USDT che vuoi scambiare. Il sito calcolerà automaticamente quanti $SOLX riceverai, tenendo conto delle gas fees. Clicca su “Buy $SOLX” per completare l’acquisto. Puoi scegliere di mettere in staking i tuoi $SOLX direttamente durante la prevendita per ottenere un APY fino al 1.104%.

Perché Investire in Solaxy?

1. Una soluzione innovativa per Solana

Solaxy introduce una sidechain Layer-2 che sfrutta la sicurezza di Solana, ma riduce il carico di lavoro computazionale sulla rete principale. Questo approccio è simile a quello di soluzioni Layer-2 di successo come Arbitrum su Ethereum, che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 4 miliardi di dollari.

2.Opportunità di guadagno passivo

Con il 25% della fornitura totale di 138 miliardi di token destinato alle ricompense, gli investitori possono beneficiare di generosi guadagni passivi grazie allo staking.

3. Prezzo scontato

Il prezzo iniziale di $0,001572 rappresenta un’opportunità unica, soprattutto considerando le proiezioni di crescita durante il ciclo rialzista delle criptovalute.

Cosa Rende Solaxy Unico?

Solana ha lottato con problemi di scalabilità e Solaxy risponde a questa necessità crescente, sfruttando un mercato potenziale stimato a oltre 1 trilione di dollari entro il 2030. Inoltre il trading di meme coin su Solana è in crescita e Solaxy è ben posizionato per diventare la piattaforma principale per questo mercato. Ricompense elevate e strategie di incentivazione incoraggiano gli investitori a mantenere i propri $SOLX nel tempo.

Conclusioni

Solaxy è un progetto pionieristico che mira a risolvere i problemi di congestione di Solana e a capitalizzare sull’aumento del trading di meme coin. Con il token $SOLX attualmente in prevendita, gli investitori hanno l’opportunità di entrare a far parte di un progetto innovativo con enormi potenzialità di crescita.

Se sei interessato a partecipare, assicurati di configurare un wallet compatibile e acquistare ETH o USDT per unirti alla prevendita. Non perdere questa occasione di entrare nel mercato delle criptovalute durante una fase cruciale per la crescita del settore.

