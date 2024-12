Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 27 dicembre, spiccano la pulizia della tangenzialina e l’appello per la Varesina Bis, oltre alla cronaca di un incidente stradale. Non manca la cronaca di momenti di festa, con le celebrazioni natalizie che hanno portato allegria alla comunità.

Dopo anni di segnalazioni e proteste, la tangenzialina è stata finalmente ripulita, regalando ai cittadini un percorso più sicuro e decoroso, proprio in tempo per le festività.

A Ceriano Laghetto, un incidente tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento di un giovane centauro. Le dinamiche dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle autorità.

Le risposte alle domande dei cittadini saronnesi sulla crisi di maggioranza.

L’ex sindaco Cartabia rinnova l’appello per la realizzazione della Varesina Bis, sottolineando come l’infrastruttura sia essenziale per evitare disagi, come quelli provocati dal recente ribaltamento di un camion.

Alla Focris, il Natale è stato celebrato all’insegna della socialità con eventi che hanno unito tradizione e allegria, tra l’ulivo addobbato e l’attesa delle Motobefane.

