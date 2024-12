ilSaronnese

ROVELLO PORRO – Anche quest’anno, l’associazione artistico culturale Helianto, in collaborazione con l’associazione Per Un Mercoledì Diverso, ha organizzato il premio nazionale di poesia “Daniela Cairoli”, giunto alla ventiduesima edizione.

Il premio, che si avvale del patrocinio comunale di Rovello Porro e del patrocinio culturale di Wikipoesia, nasce per ricordare la figura di Daniela Cairoli, poetessa rovellese prematuramente scomparsa, a causa di una rara malattia neurodegenerativa. Per questa ragione il ricavato del Premio, al netto delle spese organizzative, viene da sempre donato in beneficenza alla ricerca scientifica.

I primi tre classificati ricevono comunque un premio in denaro, per valorizzare la qualità delle poesie proposte. La giuria è composta da Manrico Zoli e dai poeti Alfredo Panetta, Claudio Pagelli, Giovanna Sommariva e Ivan Fedeli.

Negli anni il premio si è ampiamente consolidato fra i più significativi del panorama letterario nazionale, con una affluenza media di circa 500 elaborati inediti, provenienti da ogni parte dello Stivale.

Sabato 22 marzo, nella sala congressi del centro civico di Rovello Porro, è prevista la cerimonia di premiazione.

Chi è interessato a partecipare, può scrivere a [email protected] , oppure può consultare il bando integrale al sito www.helianto.it. La scadenza per poter inviare le poesie (via mail o via posta ordinaria) è sabato 8 febbraio.