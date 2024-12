Città

Il 2024 ha messo in evidenza la generosità della comunità di Saronno e dintorni nel salvare e proteggere animali in difficoltà. Dai piccoli animali selvatici ai gatti e cani in situazioni disperate, ogni storia è stata un esempio di amore e dedizione. Di seguito, alcuni episodi significativi che hanno emozionato il Saronnese.

Ad aprile, nella zona sud di Saronno, un maialino vietnamita è stato avvistato mentre passeggiava tranquillamente, destando sorpresa e simpatia tra i passanti. Le foto e i video dell’animale hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando curiosità e commenti.

Per la cagnolina Tecla una nuova famiglia dopo il rischio eutanasia

Tecla, la cagnolina di Saronno per cui il padrone aveva inizialmente richiesto l’eutanasia a causa di una grave malattia, ha trovato un lieto fine. Grazie all’intervento tempestivo dei volontari e di una clinica veterinaria, l’animale ha ricevuto cure adeguate e una nuova possibilità di vita. La vicenda, che aveva commosso molti, si è conclusa con l’adozione di Tecla da parte di una nuova famiglia amorevole.

Ad agosto, il progetto di monitoraggio del cervo volante, specie rara e protetta, è tornato per l’ottavo anno consecutivo nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Per la prima volta, i volontari hanno esteso i sopralluoghi anche alla parte nord del Parco, corrispondente all’ex Plis della Brughiera Briantea.

Ad ottobre, un gattino è stato ritrovato in condizioni critiche tra i rovi, abbandonato al freddo e senza cibo. Grazie all’intervento dei volontari e alle cure di un veterinario, il piccolo è stato salvato e ha superato le gravi conseguenze del suo abbandono.

A luglio, l’allarme per la popilia japonica, o scarabeo giapponese, ha raggiunto anche Saronno. Questo insetto ha causato ingenti danni ai vigneti sperimentali di Cassina Ferrara e Tradate, oltre a devastare giardini pubblici e prati, diffondendosi rapidamente.

Ad ottobre, un parrocchetto smarrito è stato ritrovato in una zona residenziale di Saronno. Grazie ai volontari dell’Enpa, l’animale è stato recuperato e riunito al suo proprietario.

Sempre protagonisti di atti di solidarietà, i volontari dell’Enpa Saronno hanno salvato diversi pipistrelli durante l’anno. Tra le storie più commoventi, quella di un cucciolo trovato solo in via Padre Monti. L’intervento di alcuni passanti e l’attenzione dei volontari hanno permesso di portarlo in salvo in un’oasi protetta.

Ogni storia rappresenta un tassello di un impegno collettivo che sottolinea l’amore per gli animali e la dedizione verso la loro tutela.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti