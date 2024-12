Cronaca

SARONNO – E’ la testimonianza di un’anziana a raccontare l’incidente avvenuto ieri, venerdì 27 dicembre, in viale Prealpi dove un’anziano 81enne è stato investito da un auto sulle strisce pedonali. “Stasera ho visto un altro anziano investito sulle strisce – racconta la pensionata – fortunatamente attorno a lui c’erano dei passanti che se ne sono prese cure e hanno chiamato i soccorsi”. L’incidente è avvenuto prima delle 20 e non risultano gravi conseguenze a carico dell’uomo.

Resta l’appello della saronnese: “Ormai c’è da rallegrarsi di arrivare a casa interi soprattutto la sera quando biciclette e monopattini senza luci mettono davvero a rischio chi si avventura a piedi in giro per la città. Non solo nella zona di viale Prealpi c’è poi il problema dell’illuminazione completamente nascosta dalle foglie. Servirebbe un intervento di manutenzione per garantire maggior visibilità a chi si sposta a piedi ma anche chi percorre l’arteria in auto”.

