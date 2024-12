Città

SARONNO – “Un “gatto vagante” è stato recuperato a Saronno e messo in sicurezza, piangeva disperato fermo in un parcheggio”. L’avviso viene da Enpa Saronno, l’ente protezione animali i cui volontari riferiscono di un “maschio sterilizzato senza microchip. Ha una macchia bianca sotto la pancia e miagola molto forte”. In caso di riconoscimento è possibile contattare Enpa. L’animale è stato trovato nelle ultime ore e sono ancora in corso le ricerche della famiglia.

Non si hanno invece più avuto notizie di Black, il gatto nero dallo “sguardo triste” scomparso ad inizio di dicembre da via Filippo Reina, dove era stato adottato da una famiglia del posto che mette anche a disposizione una ricompensa per chi dovesse ritrovarlo.

(foto sopra, il gatto del quale si sta prendendo cura Enpa e di cui si cerca il proprietario; sotto il gatto Black)

