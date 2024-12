ilSaronnese

CISLAGO – Si è svolta subito prima di Natale “Sport anch’io”, un’altra iniziativa nell’ambito dell’accordo su “Sport e disabilità” che vede coinvolto il Comune di Cislago, come capofila, e quelli di Turate, Gerenzano e Limido Comasco, che partecipano all’iniziativa.

All’auditorium di via Stazione molto consistente la partecipazione del pubblico in sala, che ha potuto ascoltare gli interessanti interventi dei relatori. Si è affrontato il tema dell’importanza dello sport nel percorso di cura e riabilitazione delle persone con disabilità. Oltre a relazioni di alto valore scientifico, sono stati molto emozionanti gli interventi degli atleti e dei due allenatori che hanno presentato progetti fondamentali, per una vera integrazione tra atleti con e senza disabilità.

(foto un momento della manifestazione)

