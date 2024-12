iltra2

TRADATE – Ha preso ufficialmente il via la tanto attesa vacanza invernale degli adolescenti organizzata dalla Comunità pastorale di Tradate. Quest’anno, i giovani partecipanti sono giunti nelle splendide località di Lovere e Lizzola, dove trascorreranno alcuni giorni all’insegna della condivisione, del divertimento e della crescita personale.

Le due mete scelte offrono un ambiente perfetto per combinare attività sportive, momenti di riflessione e occasioni di socializzazione. Lovere, incantevole cittadina situata sul Lago d’Iseo, è rinomata per il suo fascino storico e paesaggistico. Lizzola, invece, immersa nel cuore delle montagne bergamasche, è una destinazione ideale per gli amanti della neve e degli sport invernali.

Durante la vacanza, i ragazzi avranno l’opportunità di vivere esperienze significative attraverso escursioni, giochi di gruppo e attività di formazione. Non mancheranno momenti dedicati alla preghiera e alla riflessione, fondamentali per il percorso di crescita spirituale proposto dalla Comunità Pastorale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per i giovani di Tradate, che possono rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, stringere nuove amicizie e scoprire il valore dell’incontro e della condivisione. Con il supporto degli educatori e dei responsabili, ogni partecipante potrà vivere un’esperienza unica, destinata a lasciare un ricordo indelebile.

28122024