CASTELLANZA –E’ finita pari 3-3 oggi l’anichevole fra Castellanzese (serie D) e Fbc Saronno (Eccellenza), occasione per entrambe le compagini di tenersi in forma in vista della ripresa della stagione ufficiale dopo lo stop natalizio.

Primi 75′ minuti con saronnesi avanti grazie ai 2 gol nel primo tempo ed al rigore trasformato da Sironi. Poi la rimonta dei padroni di casa, anche a seguito dalla girandola delle sostituzioni con le squadre che hanno lasciato spazio ai giovani anche della juniores.

La gara è stata giocata questa mattina con inizio alle 11, sul sintetico del centro sportivo La Madonnina in via Bellini a Castellanza.

La Castellanzese tornerà subito in campo domenica 5 gennaio per la sfida alla capolista Ospitaletto, il Saronno giocherà domenica 12 gennaio a Ispra.

