CASTIGLIONE OLONA – Prosegue a Castiglione Olona la mostra “L’Adorazione del bambini di Biagio D’Antonio. Collegiata natalizia in tondo toscano”, inaugurata lo scorso 18 dicembre e aperta fino al 25 gennaio 2025. Questa straordinaria esposizione offre al pubblico la rara opportunità di ammirare un tondo quattrocentesco del fiorentino Biagio d’Antonio Tucci, un’opera solitamente non visibile poiché appartenente a una collezione privata.

L’iniziativa si inserisce nel percorso museale della Collegiata, arricchendolo con un confronto artistico e storico di grande valore. Il tondo viene infatti accostato alla Natività di Masolino e ad altre Madonne con il Bambino presenti nel Museo, creando un dialogo affascinante tra le opere.

Per chi desidera approfondire, è ancora possibile partecipare alle visite guidate speciali curate da Laura Marazzi, che offrono un’analisi dettagliata dell’opera in mostra. Dopo gli appuntamenti del 18 e del 27 dicembre, la prossima visita guidata si terrà venerdì 3 gennaio alle ore 10.30. La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo [email protected] e prevede un costo di 6 euro.

La mostra, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona e dalla Pro Loco Castiglione Olona, segue gli orari di apertura del Museo. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia, che avranno l’opportunità di ammirare un capolavoro unico in un contesto ricco di suggestioni natalizie.

