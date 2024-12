Cronaca

SARONNO – GERENZANO – Ha preso una scatola ci ha messo un po’ di carta e poi ci ha adagiato il coniglietto e la cavia e l’ha lasciato nel parcheggio del supermercato Tigros di Gerenzano al confine con Saronno.

Difficile capire le cause del gesto: un regalo di Natale inatteso e non voluto? Un ostacolo alle vacanze di Capodanno? Un impegno quotidiano che non si voleva più mantenere? Difficile accettare qualsiasi ipotesi di fronte alla certezza che i due animaletti hanno rischiato di morire di freddo e stenti.

Fortunatamente per loro sono stati notati da alcuni clienti che hanno attivato Enpa Saronno e le due polizie locali competenti per la zona ossia quella di Saronno e di Gerenzano.

Sono stati recuperati e portati dal veterinario. Difficile dire da quanto tempo fossero al freddo ma erano decisamente provati. Sono stati scaldati e rifocillati. Ora sono stati affidati alle cure dei volontari Enpa in attesa di trovare una famiglia che si prenda cura di loro.

Abbandonare un animale oltre ad un gesto crudele per la sofferenza che procura è un reato. L’articolo 727 del Codice penale punisce chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività. Si tratta di una contravvenzione, sanzionata con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Non solo, il nuovo codice della strada, introduce un’aggravante quando l’abbandono avviene su strada o nelle sue pertinenze, aumentando la pena fino a un terzo. Questa aggravante si applica solo in caso di dolo, ovvero quando l’abbandono è intenzionale.

