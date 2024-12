Per 24 ore, nei commenti sotto questo articolo, sarà possibile segnalare gli eventi che, secondo voi, meritano di essere ricordati come simboli dell’anno appena trascorso. Dalle iniziative culturali ai momenti di solidarietà, passando per manifestazioni sportive o celebrazioni storiche, ogni segnalazione sarà considerata per creare una lista definitiva di eventi da proporre al pubblico.

Successivamente, ilSaronno realizzerà un sondaggio, sia sul sito che sui social, per permettere a tutti di votare e contribuire alla scelta dei 5 eventi che resteranno nella memoria collettiva del 2024. Sarà un’occasione per celebrare insieme ciò che ha reso quest’anno unico e per condividere i ricordi che hanno segnato la comunità.

Non perdete l’opportunità di far sentire la vostra voce: i vostri suggerimenti saranno il punto di partenza per scegliere i protagonisti del 2024!

