SARONNO – Si è svolta domenica 8 dicembre, durante la messa delle 11,30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, il rinnovo dell’adesione dei soci dell’Azione Cattolica. Ogni anno, proprio nella giornata dell’Immacolata Concezione, l’Ac rinnova il proprio si, la propria adesione a questa associazione che si mette a disposizione della Chiesa, a qualsiasi età.

L’associazione di Saronno conta 40 soci, anche se in città sono presenti anche alcuni soci sparsi. Numerosi sono i ragazzi dell’Acr (l’Azione Cattolica dei Ragazzi comprende i ragazzi delle elementari e delle medie) che hanno partecipato alla celebrazione e hanno deciso di rinnovare il loro impegno nel crescere avendo sempre a cuore gli insegnamenti del Vangelo. Presenti anche il gruppo di giovanissimi, ragazzi delle scuole superiori, giovani e adulti che con la loro quotidianità portano negli ambienti scolastici e lavorativi l’esempio della Parola di Gesù.

Festeggiare la giornata dell’adesione dell’Azione Cattolica significa cogliere l’occasione di sottolineare nuovamente il senso dell’appartenenza all’Azione Cattolica e, attraverso di essa, alla Chiesa Ambrosiana.

Come soci di Ac – ragazzi, giovani e adulti – esprimono anche la convinta partecipazione alla vita delle comunità cristiane e delle città, nel segno di una fede testimoniata nell’esistenza di ogni giorno.

Il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Giuseppe Notarstefano, nel suo messaggio per la Giornata dell’adesione, sottolinea che ” con lo sguardo benevolo di Maria quest’oggi in tutto il Paese si rinnova il «sì» all’Azione cattolica. Donne e uomini, ragazzi, giovani, adulti liberamente scelgono di condividere lo splendido viaggio dall’«Io» al «Noi», a partire dal proprio «sì» a Gesù e dalla propria appartenenza alla Chiesa di Dio; scelgono di impegnarsi insieme per la vita della Chiesa e della società, crescendo nella fede e in umanità. Una scelta di fraternità di fronte alla comunità e per la comunità”.

Aderire è un atto importante per chi lo compie, è una scelta. Al tempo stesso, è decisivo per l’associazione, perché ne è l’atto costitutivo. L’Azione Cattolica esiste perché dei laici decidono di associarsi condividendone le linee e lo stile. Ogni anno i soci sono chiamati a rinnovare la propria adesione. Per tutti l’aderire è un nuovo inizio!

A Saronno sono presenti il gruppo Acr (contattabile per qualsiasi informazione riguardante gli incontri tramite le pagine Facebook e Instagram @acrsaronno o tramite la mail [email protected]), il gruppo giovanissimi e il gruppo adulti (contattabili tramite la mail [email protected]).

