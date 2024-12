Cronaca

CESATE – Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire le cause di quanto successo la sera dello scorso venerdì 27 dicembre al Villaggio Ina di Cesate. Vicino ad un garage di una palazzina residenziale è stato notato uscire del fumo, gli inquilini dello stabile hanno dato l’allarme e sul posto è accorsa uba squadra dei vigili del fuoco.

Quando sono arrivati i pompieri c’erano anche delle lingue di fuoco davanti ad un box: a bruciare un materasso, che qualcuno aveva portato sin li e poi aveva appiccato il fuoco. Un gesto vandalico, all’apparenza inspiegabile.

I vigili del fuoco hanno comunque presto posto rimedio al problema, hanno spento l’incendio, prima che potesse propagarsi. Un episodio, d’altra parte, che non ha mancato di suscitare un certo allarme fra gli abitanti nelle vicinanze.

(foto archivio)

29122024