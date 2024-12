Cronaca

SARONNO – Il bel gesto di un 15enne e la rapidità di intervento della polizia locale hanno permesso ad un 47enne saronnese di recuperare, nel giro di poche ore, un portatessere smarrito in centro.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, sabato 29 dicembre, quando un 15enne ha notato per terra in via Sampietro alle porte del quartiere Matteotti un portatessere. L’ha recuperato e visto che non c’erano elementi per rintracciare il proprietario l’ha portato al comando di polizia locale. Dalla centrale operativa del comando di piazza Repubblica sono partiti gli accertamenti che in pochi minuti hanno permesso di identificare e rintracciare il proprietario. L’uomo è subito arrivato nella sede della polizia locale recuperando il portatessere che conteneva documenti, bancomat e i 70 euro in contanti che aveva con sè nel momento in cui l’aveva smarrito.

Dall’uomo un grande grazie all’attenzione e alla cura del 15enne e all’attività del comando di polizia locale.

