Città

SARONNO – Si torna a discutere, in questi giorni di festa, sul futuro dell’ex Isotta Fraschini e sul piano di intervento integrato presentato dalla Saronno città dei beni comuni l’estate scorsa.

Nel mese di dicembre, proprio la proprietà, era stata protagonista di una lunga intervista in cui aveva lanciato un appello ad Amministrazione e mondo politico affinchè arrivassero delle risposte. In realtà niente si è mosso almeno ufficialmente se non una generica presa di posizione del Pd che chiede di mettere il futuro dell’ex Isotta Fraschini tra le priorità dell’Amministrazione dei prossimi mesi. Il tema non è mai stato affrontato pubblicamente malgrado sia indicato da tutti, protagonista della maggioranza, come uno dei nodi cruciali per la sopravvivenza della coalizione a caccia di numeri che guida la città.

Non stupisce quindi che in questo scenario, un po’ sopito dalle feste ma ancora stordito dall’approvazione del bilancio consolidato con il voto di De Marco, torni in auge, circolando sulle chat politiche e un post pubblicato da Vivaio Saronno prima delle feste sui punti focali del progetto. In particolare fa discutere il punto sugli oneri di urbanizzazione.

Il testo, pubblicato il 10 dicembre, parla delle richieste economiche: “Prosegue la pubblicazione delle obiezioni che l’amministrazione Airoldi ha fatto al piano integrato di intervento presentato per l’area ex Isotta Fraschini di Saronno e che ne precludono il proseguimento dell’iter approvativo. Saronno Città dei Beni Comuni, a seguito del progetto protocollato, ha l’obbligo per legge di riconoscere al Comune di Saronno circa 6 milioni di euro di oneri di urbanizzazione, ovvero il contributo economico dovuto da parte di chi ottiene un permesso di costruire che serve – in generale – a coprire i costi derivanti dall’adeguamento delle infrastrutture pubbliche necessarie per il nuovo intervento. SBC ha proposto di realizzare circa 20 milioni di opere urbanizzative di utilità pubblica, in modo da includere ed eccedere il valore di tali oneri di oltre il triplo. Il sindaco di Saronno, durante le riunioni intercorse, ha avanzato la richiesta che il progetto si faccia carico di ulteriori costi per circa 13 milioni di euro, da destinare da parte dell’Amministrazione a ulteriori opere urbanizzative, per un totale di circa 33 milioni“ “Tali costi aggiuntivi – si conclude la nota – rendono l’intervento NON sostenibile dal punto di vista economico e costituiscono un elemento di stop al progetto e alle funzioni che in esso sono previste (parco pubblico, recupero Bernardino Luini a fini educativi e formativi, residenze cooperative, presenza universitaria, hub ciclistico, torre direzionale e torri residenziali)”.

Insomma è chiaro come, secondo la proprietà, si tratterebbe di una somma che la proprietà giudica a dir poco esosa. Peggio ancora, così alta da fare fallire il progetto che oltre a riqualificare l’area porterebbe a Saronno la sede mondiale della Emirates, la celebre squadra ciclistica, con relativo museo, centro di medicina sportiva ed una innovativa università del ciclismo. Facile capire come

(foto: il rendering della “zona Emirates” nell’ex Isotta)

29122024

