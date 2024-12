Città

SARONNO – Il momento è finalmente arrivato: oggi pomeriggio, domenica 29 dicembre, i fedeli potranno ammirare i nuovi diademi realizzati per la statua della Beata Vergine dei Miracoli e per il Gesù Bambino che tiene in braccio. I due simboli, carichi di significato artistico e spirituale, segnano la fine del rito di riparazione per il furto avvenuto nell’edificio di culto a novembre e l’apertura ufficiale del percorso giubilare del Santuario.

La posa dei diademi conclude come detto il rito di riparazione celebrato l’8 dicembre scorso, nella solennità dell’Immacolata Concezione. Quella celebrazione, vissuta con grande partecipazione, era stata organizzata per rispondere al furto delle corone, di un calice e di un ostensorio avvenuto alcune settimane prima. Un evento che aveva profondamente colpito la comunità locale. Con l’imposizione dei nuovi segni, si chiude un capitolo doloroso e se ne apre uno nuovo, dedicato alla speranza e alla riconciliazione.

I nuovi diademi sono frutto di un progetto ideato da don Massimiliano Bianchi, responsabile del Santuario e subito condiviso dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni. Il disegno è stato realizzato da Angelo Caldera, artista e scenografo di Caronno Pertusella, mentre la creazione materiale è stata affidata ad Emilio Borsani, fabbro di Nerviano. Ogni dettaglio è stato curato con precisione, con l’obiettivo di creare due oggetti unici, preziosi soprattutto il valore simbolico che racchiudono.

Entrambi i diademi contengono tre simboli fondamentali. La croce rappresenta l’amore che Cristo ha per l’umanità, la lettera “M” richiama la fede di Maria come madre e modello per tutti i cristiani, mentre l’ancora è simbolo di speranza, tema centrale del Giubileo 2025 voluto da Papa Francesco. Questi elementi rendono i diademi molto più di semplici ornamenti, trasformandoli in un messaggio spirituale e artistico per la comunità.

La cerimonia di oggi inizierà alle 17,30 con una preghiera mariana, seguita dalla benedizione e dalla posa dei diademi da parte del vescovo Erminio De Scalzi. Successivamente, alle 18, si terrà la Santa Messa solenne, che sancirà ufficialmente l’inizio dell’Anno Santo. Al termine, i fedeli avranno la possibilità di raccogliersi in preghiera ai piedi della statua della Beata Vergine dei Miracoli e del Bambino, iniziando così un percorso di fede e speranza per il nuovo anno giubilare.

guarda tutte le foto 8



Saronno, dal disegno alle prove: fotogallery sui nuovi diademi del Santuario

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti