SARONNO – “Sono stati piantati in questi giorni lungo via Milano nuovi esemplari di platano resistente al cancro colorato, la grave malattia che colpisce queste essenze e che negli anni passati aveva purtroppo decimato il secolare filare”. A dare la buona notizia sono i responsabili dell’Amministrazione civica saronnese, che hanno curato l’intervento.

L’intervento, spiegano dal Municipio, “vuole avere non solo un impatto ambientale positivo, ma intende riqualificare l’importante viale cittadino contiguo al cimitero e all’area ex Isotta Fraschini, sia da un punto di vista paesaggistico, che storico. Analoghi interventi saranno gradualmente effettuati in via Varese, man mano che saranno pronti nuovi tratti della pista ciclopedonale in corso di realizzazione, abbinando così sostenibilità ambientale, sicurezza e cura del paesaggio”.