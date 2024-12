Comasco

MOZZATE – “Un grazie di cuore ai volontari e ai dipendenti”: lo dicono i responsabili dell’associazione Sos Mozzate, che anche durante le festività hanno garantito la continuità dei servizi prenotati e di emergenza ed urgenza nella nostra comunità.

L’impegno di queste persone è fondamentale per assicurare assistenza sanitaria tempestiva a chi ne ha bisogno, senza interruzioni, nemmeno nei momenti di festa. Grazie alla loro dedizione, l’associazione riesce a coprire un’ampia gamma di interventi, dalle chiamate di emergenza ai servizi programmati per visite e terapie. Sos Mozzate è un punto di riferimento per il territorio, non solo per l’eccellenza del servizio offerto, ma anche per il valore umano che i suoi operatori mettono ogni giorno nel loro lavoro. Questo grazie a un mix di professionalità e passione, che unisce dipendenti e volontari in una missione comune: salvare vite e supportare chiunque si trovi in difficoltà.

In questi giorni di festa, il loro sacrificio assume un valore ancora più grande, ricordandoci quanto sia importante il loro contributo per il benessere della comunità. Un sentito ringraziamento a tutti loro per l’impegno e la dedizione dimostrati.

