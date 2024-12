Cronaca

SARONNO – Intervento del’ambulanza alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna. E’ successo ieri alle 14.45 quando a dare l’allarme è stato il personale ferroviario, ed alcuni passanti, che hanno contattato il 118 per riferire di una persona che era caduta accidentalmente e che aveva bisogno di soccorso.

L’autolettiga è arrivata in fretta ed ha prestato assistenza ad una donna di 48 anni, le cui condizioni non sono comunque apparsa preoccupanti. L’intervento dell’ambulanza allo scalo ferroviario centrale non è comunque passato inosservato, anzi suscitando le curiosità di molti cittadini, accorsi per capire cosa stesse succedendo.

(foto archivio: una ambulanza in servizio alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna, per una precedente emergenza sanitaria)

30122024