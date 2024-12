Sport

CASTELLANZA – Sei gol tra la Castellanzese di mister Corrado Cotta e il Saronno di Fiorenzo Roncari, con gli ospiti avanti di tre reti grazie alla doppietta di Locati e al gol di Sironi su calcio di rigore, ripresi da Colombo – anch’esso dagli undici metri – Fall e Boix Garcia.

Novanta minuti per l’ultimo arrivato in casa neroverde, Lorenzo Zulli, schierato nel primo tempo esterno alto a destra e nel secondo spostato sulla fascia sinistra.

CRONACA

Primo tempo equilibrato tra le due squadre, con i neroverdi vicini al gol al ventottesimo con Rusconi, ben servito da Serra, il cui tiro viene deviato in calcio d’angolo da Todesco.

Giro palla veloce e diverse giocate sulle fasce caratterizzano la prima parte di match, con il Saronno che sblocca la partita a tre dall’intervallo con Locati: palla di Alletto in profondità per Vaglio, cross in mezzo e tocco sotto porta del numero nove che non lascia scampo a Salina.

Gli ospiti trovano il raddoppio due minuti più tardi ancora con Locati, bravo a sfruttare una discesa a sinistra dell’ex Ruschena che mette in mezzo all’area un pallone solo da depositare in porta.

Nella ripresa il Saronno triplicano le marcature dagli undici metri grazie a Sironi, che conclude con un “cucchiaio” alle spalle del portiere neroverde.

I ragazzi di Mister Cotta reagiscono dapprima con Colombo, autore di due conclusioni insidiose, la prima respinta dal portiere e la seconda terminata di poco a lato dal palo alla destra di Todesco e successivamente con la conclusione dal limite di Ildefonsi, bloccata dal portiere biancoceleste.

Il match si riapre poco dopo la mezz’ora con Colombo che realizza il rigore da lui stesso conquistato per il fallo di Brenicci.

Aumenta la spinta da parte dei neroverdi che sfiorano il gol con il bel colpo di testa di Fall, imbeccato dal cross di Rodolfo Masera, che termina a fondo campo, uscendo di pochissimo dallo specchio della porta.

E’ Fall a siglare il secondo gol della Castellanzese, bravo a sfruttare l’assist di Colombo e a lasciar partire un destro preciso che termina sul palo lungo della porta difesa da Todesco.

L’ultimo sussulto del match conduce al pareggio neroverde, sfiorato pochi minuti prima con il tiro di Rusconi deviato in corner; azione in velocità sulla sinistra, palla al limite dell’area di Bernardi per Colombo che serve di prima intenzione Boix Garcia sul lato opposto, il destro dello spagnolo è preciso, Todesco non riesce a intervenire, palla in rete.

Stefano Benetazzo

TABELLINO

CASTELLANZESE – SARONNO 3–3 (0-2)

RETI: 42′ pt Locati (S), 44′ pt Locati (S), 3′ st rig. Sironi (S), 34′ st rig. Colombo (C), 38′ st Fall (C), 42′ st Boix Garcia (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Beretta, Robbiati (1′ st Bernardi), Rusconi; Zulli, Lacchini (1′ st Castelletto), Fall, Amato (1′ st Ildefonsi), Boccadamo (1′ st Rodolfo Masera); Padovan (1′ st Boix Garcia), Serra (1′ st Colombo). A disposizione: Poli, Scodellaro, Gritti, Chessa, Di Coste. Allenatore: Corrado Cotta

SARONNO (4-4-2): Todesco; Alletto, Ortolani, Fasoli (30′ st Villani), Ruschena (1′ st Brenicci); Mazzone (1′ st Ciceri), Vaglio (38′ st Bozzolan), Pedrocchi, Ferrari (19′ st Luraghi); Locati, Sironi (28′ st Chiarini). A disposizione: Mammetti. Allenatore: Fiorenzo Roncari

ARBITRO: Giovanni Bardaglio di Como

AMMONITI: 18′ st Boix Garcia (C)

RECUPERO: 0′ + 0′

