SARONNO – Anche quest’anno, diversi supermercati hanno pianificato aperture straordinarie per la giornata del 31 dicembre, in occasione dei preparativi per San Silvestro. Tuttavia, il 1 gennaio, la maggior parte delle insegne rimarrà chiusa per celebrare il capodanno. Ecco una panoramica degli orari dei principali punti vendita della zona.

Il Centro di Arese

Il Centro di Arese accoglierà i clienti domenica 31 dicembre con un orario speciale. L’apertura, come di consueto, è fissata alle 9, ma la chiusura sarà anticipata alle 19.30. Il 1 gennaio invece resterà completamente chiuso.

Tigros Saronno e Gerenzano

I Tigros di Saronno e Gerenzano il 31 dicembre apriranno come sempre alle 7.30, ma chiuderanno alle 19, in anticipo rispetto al consueto orario. Entrambi i punti vendita rimarranno chiusi il 1 gennaio.

Esselunga

Anche l’Esselunga ha predisposto aperture straordinarie per agevolare gli acquisti dell’ultimo minuto. Il supermercato garantirà aperture straordinarie in diversi punti vendita della zona, tra cui Saronno, Solaro e Garbagnate. Il 31 dicembre gli store saranno accessibili dalle 7.30, con chiusura anticipata alle 19.30. Il 1 gennaio le attività saranno sospese per l’intera giornata.

Carrefour di Limbiate

A Limbiate, il Carrefour offrirà un orario flessibile per la giornata del 31 dicembre. La galleria commerciale e l’area ristorazione apriranno alle 9 e chiuderanno alle 19, mentre l’ipermercato osserverà un orario leggermente più esteso, dalle 8 alle 19. Anche qui il 1 gennaio sarà giornata di chiusura totale.

Centro Brianza di Paderno Dugnano

Nel Centro Brianza di Paderno Dugnano, gli orari sono stati adeguati alla festività di San Silvestro. La galleria commerciale e i negozi saranno operativi dalle 9 alle 18, mentre l’ipermercato Carrefour aprirà già dalle 7.30 e chiuderà alle 19. La giornata di capodanno, come previsto, vedrà il centro completamente chiuso.

Queste indicazioni permettono di pianificare al meglio gli acquisti durante le festività. Per ulteriori informazioni o variazioni dell’ultimo minuto, si consiglia di consultare i siti ufficiali dei rispettivi supermercati o centri commerciali.

