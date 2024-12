MORAZZONE – Ennesimo incendio del tetto di un’abitazione in provincia di Varese dove non si contano casi analoghi avvenuti in questi ultimi giorni dell’anno.

Alle 17.20 di lunedì 30 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti questa volta nel Comune di Morazzone in via del Campo, per l’incendio di un tetto di una casa a tre piani.

Sul posto un’autopompa, un’autoscala dalla sede di Varese e in supporto anche un’autobotte dalla sede di Busto-Gallarate. Per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, una porzione del tetto è stata interessata da un incendio ma grazie al rapido intervento in forze degli operatori, le fiamme sono state circoscritte.

Per fortuna non si sono registrati feriti né persone intossicate dal fumo.

