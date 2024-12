Groane

CESATE – Effrazione notturna alla stazione ferroviaria di Cesate. Poco prima delle 2, i ladri sono entrati nelle scalo gestito da Trenord e hanno preso di mira il distributore automatico di biglietti. Ad agire sono stati due individui, che hanno tentato il colpo prima di essere messi in fuga dall’intervento tempestivo dei vigilantes di Sicuritalia, allertati dalla sala allarmi Trenord, sempre gestita dallo stesso istituto di vigilanza privato.

Tutto è stato molto rapido: appena scattato l’allarme le pattuglie si sono portate sul posto costringendo i ladri, il palo e chi ha agito, a darsi ad una rapida fuga. Sul posto è intervenuta anche la Polfer per i rilievi del caso e per avviare le indagini necessarie. Si tratta del secondo episodio di questo genere nel mese di dicembre. Giovedì 19 era stato preso di mira un altro distributore di biglietti quello della stazione di Garbagnate Parco delle Groane (ex Serenella). Diversi gli elementi in comune tra i due colpi tanto che si pensa che ad agire siano state le stesse persone. Proseguono gli accertamenti per identificare i responsabili e prevenire ulteriori attacchi ai dispositivi automatici di biglietteria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti