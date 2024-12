Cronaca

SARONNO – Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, nessun colpo di scena: anche quest’anno la città non ospiterà eventi per il Capodanno in piazza. Per trovare un Capodanno celebrato con eventi pubblici a Saronno bisogna tornare ai tempi della giunta guidata da Pierluigi Gilli, quando spettacoli musicali, momenti di intrattenimento, auguri collettivi e fuochi d’artificio animavano la città. Negli anni, tali iniziative sono state progressivamente eliminate: prima gli spettacoli in piazza, poi lo scambio di auguri e infine i fuochi d’artificio, che sono stati mantenuti per qualche tempo grazie al teatro Giuditta Pasta, allora diretto dal compianto Sergio Giacometti. A lui si deve anche l’avvio della tradizione del Capodanno teatrale, che continua a essere l’unica proposta di intrattenimento cittadina per la serata del 31 dicembre.

Per il secondo anno consecutivo, nella sala di via Primo Maggio si brinderà con uno spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra: un omaggio speciale alle colonne sonore di Ennio Morricone, arricchito da brani meno noti del celebre compositore.

Nel resto della città sono previsti alcuni cenoni nei locali del centro e, come negli ultimi anni, un momento di preghiera e riflessione al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che si concluderà con uno scambio di auguri.

Qualcuno, alla luce del ricco programma di eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale con il Duc, sponsor e Confcommercio Ascom Saronno, sperava in un annuncio a sorpresa sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook. Tuttavia, sembra che la città degli amaretti abbia seguito l’esempio di Varese e Milano, mentre al momento non si hanno notizie di un’ordinanza antibotti realizzata da molte amministrazioni nella speranza di ridurre il rischio di incidenti e infortuni e i problemi per gli animali.

(foto archivio: un’immagine della piazza di Saronno a Capodanno 2024)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti