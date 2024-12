Città

SARONNO – Oggi, 30 dicembre, si è tenuta, nella sala biblioteca della prefettura di Varese, una riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, alla quale hanno partecipato il Consigliere Provinciale Di Toro, l’assessore alla Sicurezza Catalano in rappresentanza del sindaco di Varese, il questore Mazza, il tenente colonnello Scorziello e il Mlmaggiore Crupi in rappresentanza del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Rella in rappresentanza del comandante provinciale della guardia di finanza, i sindaci dei comuni di Luino e di Saronno, il comandante della polizia locale del Comune di Busto Arsizio, il vicequestore aggiunto Castiglioni in rappresentanza del dirigente della polizia di frontiera di Malpensa, il commissario Pidalà della sezione della polizia stradale di Varese e il sovrintendente Ciocci della polizia scientifica e cibernetica di Varese.

Con riferimento al noto episodio verificatosi nella serata del 20 dicembre scorso a Magdeburgo, nel Land della Sassonia-Anhalt in Germania, si è riscontrato che le misure adottate prima del Natale hanno ottenuto ottimi risultati in provincia nelle scorse festività e verranno riproposte in occasione dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale, dei siti che ospitano eventi di intrattenimento e festeggiamento di fine anno nonché degli obiettivi sensibili ed ogni altro sito ritenuto a rischio.

E’ anche stata programmata la predisposizione dei necessari servizi per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e adottare ogni efficace misura per contrastare l’utilizzo di fuochi pirotecnici illegali.

(foto archivio)