Città

SARONNO – Mercoledì primo gennaio il consueto mercato settimanale non si terrà. La decisione di annullarlo è stata presa dall’amministrazione comunale per la coincidenza con la festività di Capodanno, come già avvenuto in passato in occasioni simili. Cambiamenti si erano già registrati settimana scorsa: ultima edizione del mercato sarebbe caduta il giorno di Natale e per questo è stato invece anticipato a domenica 22 dicembre diventando un’occasione per concludere gli acquisti natalizi.

La comunicazione dell’annullamento è stata diffusa con largo anticipo, consentendo ai cittadini e agli operatori di organizzarsi di conseguenza. L’assenza del mercato in questa giornata festiva è stata accolta con comprensione, ma ha anche riacceso il dibattito sull’importanza di rilanciare il mercato settimanale, che rappresenta un punto di riferimento storico e commerciale per la città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti