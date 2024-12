Cronaca

SARONNO – Una bambina di 8 anni è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, avvenuto ieri poco prima delle 13 in via Miola nei pressi della rotonda all’incrocio con via Marzorati. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso si sdarebbe verificato un impatto tra due vetture. La centrale operativa del 118 è stata immediatamente allertata, e sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza della Croce rossa di Misinto.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla bambina, classificandola in codice giallo per la gravità delle sue condizioni. Successivamente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità.

