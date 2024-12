Cronaca

CISLAGO – Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale con un mezzo pesante in via Cesare Battisti. L’incidente si è verificato oggi, lunedì 30 dicembre, alle 16,22, all’altezza del civico 1364. Nella collisione sono stati coinvolti un mezzo pesante e quattro persone: un 55enne, due donne di 61 anni e un 63enne.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, l’autoinfermieristica e due ambulanze. Una delle ambulanze ha trasportato un ferito in codice verde all’ospedale di Saronno poco dopo le 17,40. Presenti anche la polizia locale di Cislago, che ha provveduto a deviare il traffico, e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Ovviamente saranno raccolte le testimonianze di tutte le persone coinvolte e di eventuali testimoni.

