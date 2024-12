Softball

SARONNO / BOLLATE – Se non è una invasione, poco ci manca. Tante le giocatrici di softball della zona, di Inox Team Saronno e Mkf Bollate – ovvero i due team al top della serie A1 italiana – che inizieranno la stagione 2025 in Messico, partecipando al locale campionato professionistico. Hanno infatti risposto positivamente alla chiamata di una Lega in forte ascesa.

Oltre alla saronnese Christina Toniolo, in Messico ci saranno anche le ex saronnesi Alice Nicolini e Giulia Longhi, ora tesserate del Bollate, assieme alle bollatesi Mikiko Eguchi ed Elisa Cecchetti.

Saranno dunque impegnate con le squadre della Liga mexicana di softball, in formazioni diverse.

La Liga mexicana è composta da 8 squadre, con atlete provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno da gennaio a marzo: le giocatrici faranno poi in tempo a riunirsi con le loro formazioni di provenienza per partecipare anche al campionato italiano.

(foto: l’ex lanciatrice saronnese Alice Nicolini, che nella scorsa stagione aveva giocato per l’Mkf Bollate)

