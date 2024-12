ilSaronnese

GERENZANO – Il sindaco Stefania Castagnoli ha rivolto un messaggio ai cittadini in occasione del Capodanno, invitandoli a celebrare in modo sicuro e rispettoso verso le persone, gli animali e l’ambiente. Nella lettera, il primo cittadino richiama l’attenzione sui rischi legati all’uso di fuochi d’artificio e botti, sottolineando l’importanza di scelte consapevoli per garantire festeggiamenti sereni e responsabili Di seguito, il testo completo del messaggio.

Carissime concittadine e carissimi concittadini,

il Capodanno è da sempre un momento di gioia e celebrazione, un’occasione per salutare l’anno che termina e accogliere con speranza quello che inizia. Tuttavia, è importante ricordare che i festeggiamenti non devono mai mettere a rischio la sicurezza delle persone, degli animali e del nostro ambiente.

I tradizionali fuochi d’artificio e i botti, seppur affascinanti, possono causare gravi incidenti, ferite, e danni materiali. Inoltre, possono avere effetti negativi sulla popolazione più fragile e vulnerabile, come ammalati, anziani e bambini, provocano un forte stress nei nostri amici a quattro zampe, mettendo a rischio la loro salute e incolumità, e rappresentano un potenziale pericolo per chi li utilizza senza adeguate precauzioni. Non dimentichiamo, poi, l’impatto ambientale: i residui dei botti inquinano le strade, i parchi e il cielo che condividiamo.

Per questo, vi invito a festeggiare in modo consapevole e responsabile, scegliendo alternative più sicure e rispettose. Esistono tante modalità per rendere l’arrivo del nuovo anno speciale: creiamo magie di luce e accendiamo il rumore delle risate, la gioia delle emozioni e i fuochi d’artificio dell’anima!

Rinnovo il mio appello al buon senso: privilegiamo modi di festeggiare che siano gioiosi per noi, ma anche sicuri per tutti.

Augurandovi un sereno e felice 2025, vi ringrazio per la vostra collaborazione e il vostro impegno.

Con affetto e fiducia,

Il Sindaco

Stefania Castagnoli

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti