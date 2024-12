Groane

SOLARO – Betlemme, Natale 1986: un bambino, giunto dall’Austria, accende una luce dalla lampada nella grotta della natività, luce che è poi portata a Linz con un aereo della linea austriaca. Da Linz, con la collaborazione degli scout di diverse provenienze, la luce della pace – questo il nome dell’iniziativa – viene distribuita in tanti paesi come segno di una speranza che supera ogni confine.

Nel tempo, attraverso un’organizzazione capillare e ben curata, la luce ha proseguito e prosegue la propria corsa, diffondendosi sempre di più e raggiungendo anche l’Italia… persino Solaro. Qui è l’associazione Speranze Scout Italy Musulmani che, da alcuni anni, in occasione degli auguri natalizi in villa comunale, si fa promotrice della pace, coinvolgendo famiglie, enti e varie realtà del territorio.

Una luce simbolica, carica di significato, che unisce e riscalda i cuori nella condivisione fraterna. Il termine “pace”, infatti, è in grado di armonizzare le differenze, e non è mai fuori moda. Anzi, in questi tempi bui, dove venti di guerra continuano purtroppo a spirare su varie popolazioni (talvolta dimenticate), è quanto mai necessario e urgente invocare la pace, prepararla, costruirla a partire da piccoli gesti quotidiani. Una missione non semplice, ma non impossibile.

