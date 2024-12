CASTIGLIONE OLONA – Avviso del sindaco, Giancarlo Frigeri, ai cittadini di Castiglione Olona:

“Con l’approssimarsi delle festività di fine anno si avvicina anche il periodo, t anto temuto, degli incidenti legati all’imprudenza o imperizia nel maneggiare e accendere petardi, razzi, mortaretti e fuochi d’artificio. L’uso incauto di fuochi d’artificio di libera vendita può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso ed alle mani e danni alla vista; i rischi aumentano con l’uso di artifizi pirotecnici di genere illegale, come i “botti” venduti a basso costo e senza etichette.

Oltre a essere pericolosi per l’incolumità fisica, tali fuochi d’artificio, a causa del forte rumore e degli effetti illuminanti, recano spesso grave disturbo in particolare alle persone più deboli e agli animali d’affezione.

Per questi motivi vi invito a salutare il nuovo anno senza botti, petardi e fuochi d’artificio per evitare ad altri di dover subire le conseguenze del loro utilizzo, come peraltro già previsto dal nostro regolamento comunale “carta dei diritti degli animali. A tutti Voi i più sinceri auguri di buon anno!