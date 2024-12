Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Sabato sera a due cittadini tedeschi, in via I maggio, avevano rubato due moto da cross con le quali l’indomani dovevano girare alla pista di motocross alla periferia di Ceriano Laghetto .

La pattuglia dei carabinieri di Cesano Maderno è intervenuta ed è riuscita a recuperarle entrando dentro il campo nomadi di Rho dove le avevano subito portate, cercando di nasconderle. I mezzi saranno ora restituiti ai legittimi proprietari, come prevede la prassi in simili circostanze, e sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso sulla vicenda, della quale è già stata informata l’autorità giudiziaria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti (foto archivio: una pattuglia del carabinieri del comando di Cesano Maderno in servizio nella zona della vicina Brianza)

31122024