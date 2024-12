news

La meme coin Floki si prepara a fare un passo significativo nel mercato delle criptovalute diventando la seconda memecoin, dopo Dogecoin, a lanciare un ETP (exchange trade product).

L’inizio del 2025 segnerà il debutto di questo innovativo strumento finanziario, che punta a consolidare la posizione di Floki nel panorama delle criptovalute e a offrire nuove opportunità di investimento agli utenti.

L’approvazione della DAO e i dettagli del lancio

La decisione di lanciare l’ETP di Floki è stata supportata in modo quasi unanime dalla sua Decentralized Autonomous Organization (DAO), con il 99,9% dei voti favorevoli.

La proposta è stata approvata il 27 dicembre 2024 con ben 332,7 miliardi di voti a favore e senza alcuna opposizione.

Il lancio ufficiale dell’ETP è previsto per il primo trimestre del 2025 sulla SIX Swiss Exchange, la principale borsa valori svizzera e la terza più importante in Europa.

La struttura dell’iniziativa

La proposta iniziale, presentata il 25 dicembre, prevedeva l’utilizzo di una parte dei 16,3 miliardi di FLOKI disponibili nel wallet della community per finanziare la liquidità necessaria all’ETP.

Al valore attuali, questi token hanno un valore stimato di circa 2,8 milioni di dollari. Una parte dei token sarà destinata al supporto dell’ETP, mentre il resto verrà distrutto per ridurre l’offerta totale di token e contribuire a un maggiore equilibrio del mercato.

Il riconoscimento ufficiale di Floki come token utility da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha rappresentato un ulteriore passo avanti per il progetto.

Tale riconoscimento è avvenuto durante una riunione del Global Markets Advisory Committee (GMAC) il 21 novembre e ha contribuito in modo determinante al lancio dell’ETP.

Valhalla: il metaverso NFT che supporta Floki

Un altro elemento cruciale che ha influenzato positivamente l’evoluzione del progetto è il prossimo rilascio di Valhalla, un gioco basato su NFT ambientato nel metaverso, previsto anch’esso per l’inizio del 2025.

All’interno di Valhalla, Floki fungerà da valuta principale per le transazioni in-game, rafforzando ulteriormente l’utilità del token e la sua adozione.

FLOKI al momento ha un valore di 0,0001761 dollari. Il market cap attuale della meme coin è di 1,68 miliardi di dollari, mentre il volume di trading nelle 24 ore si attesta intorno ai 188 milioni di dollari.

Secondo gli analisti, il metaverso e l’ETP contribuiranno a far crescere il valore della meme coin del 50%, fino a 0,0005467298 dollari.

L’hype per FLOKI e per le meme coin in generale, stanno spingendo i trader a investire anche su progetti in presale come Wall Street Pepe.

Wall Street Pepe

Wall Street Pepe è un progetto innovativo che combina la meme coin con strumenti di di trading avanzati.

L’obiettivo principale è quello di fornire ai piccoli trader risorse che consentano loro di competere in un contesto dominato da player di calibro elevato come investitori istituzionali e balene.

Tra le funzionalità più rilevanti figura il servizio Trading Alpha, che offre agli utenti accesso a segnali di mercato e strategie avanzate, mirate a supportare decisioni di investimento più consapevoli e ben ponderate.

Parallelamente, il progetto promuove l’unione della community con la Wepe Army, una piattaforma esclusiva per i detentori del token WEPE, concepita come un luogo di confronto sulle tendenze del mercato e sulla pianificazione strategica.

Per incentivare la partecipazione attiva, Wall Street Pepe organizzerà competizioni settimanali che premiano i trader più performanti con distribuzioni in token WEPE.

Inoltre, è prevista una funzione di staking, che consente ai partecipanti della presale di bloccare i propri asset in cambio di rendimenti calcolati su un APY dinamico, offrendo così un’opzione per ottimizzare il proprio investimento.

La presale del token WEPE ha attirato un interesse significativo, con una raccolta fondi che ha superato i 38 milioni di dollari in pochi giorni.

Attualmente, il token è offerto al prezzo di 0,000366 dollari, con un incremento del valore previsto nelle successive fasi della raccolta, fino alla quotazione ufficiale sugli exchange.

È importante sottolineare che Wall Street Pepe è una meme coin ancora in presale, pertanto i trader devono valutare i rischi derivati dall’elevata volatilità del mercato e fare un’attenta valutazione prima di investire.

