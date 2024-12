Città

SARONNO – Un invito ad iniziare il nuovo anno, o a fine quello vecchio, con un gesto per gli animali in difficoltà e con un sostegno a chi si occupa di loro. E’ quello che arriva da Enpa Saronno.

Al rifugio di Via Novara 20, a Saronno, la situazione è difficile. I croccantini e il cibo umido per gatti sono ormai esauriti, così come lo scottex e la sabbia agglomerante per le lettiere, indispensabile per garantire pulizia e comfort ai nostri amici felini. La necessità di aiuto è urgente, e i volontari del gattile lanciano un appello accorato.

Ogni piccolo gesto può fare la differenza: donare cibo, materiali per la pulizia o semplicemente condividere questo appello. Chiunque voglia contribuire può portare i materiali direttamente al gattile ogni giorno dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 18 alle 19.

In alternativa, è possibile utilizzare la lista Amazon dedicata, dove tutto il necessario può essere ordinato e recapitato direttamente al rifugio (attenzione: inserire l’indirizzo predefinito che appare al momento della spedizione a Caronno Pertusella, evitando di indicare quello del gattile): Lista Amazon.

“Ogni aiuto, piccolo o grande – concludono i volontari – è fondamentale per sostenere i tanti gatti che vivono al rifugio. Per loro, un pasto caldo o una lettiera pulita significa conforto, sicurezza e amore. Aiutaci a dar loro una vita migliore”.

