Città

SARONNO – E’ la mancanza di festeggiamenti in piazza per Capodanno la notizia più letta lunedì 30 dicembre su ilSaronno.

A Saronno, Capodanno non sarà celebrato in piazza ma con cenoni e iniziative come lo spettacolo musicale dedicato a Ennio Morricone al teatro Pasta e un momento di preghiera al Santuario.

Un incidente alle porte della Cassina Amata ha coinvolto una bambina di 8 anni, rimasta ferita in uno scontro tra due auto. La piccola è stata trasportata in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze.

A Cesate, un distributore automatico è stato scassinato per rubare le monetine, il secondo furto di questo genere nel mese di dicembre.

L’elenco dei supermercati aperti il 31 dicembre e il 1° gennaio.

A Cislago, uno scontro tra un camion e due auto ha coinvolto quattro persone, provocando rallentamenti sulla viabilità e la necessità di intervento dei soccorsi.

Al Santuario di Saronno è stata celebrata la posa dei nuovi diademi e l’apertura ufficiale del Giubileo, un evento solenne documentato attraverso una suggestiva fotogallery.

