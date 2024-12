Cronaca

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Nelle ultime settimane, e negli ultimi giorni tanti i furti in abitazione. Ne sono capitati a Saronno, a Dal Pozzo nella zona di confine di Ceriano Laghetto e nella stessa Ceriano. Dove la Lista Dante, civica di opposizione, ha portato il caso anche in consiglio comunale, tramite il proprio consigliere Dante Cattaneo.

“I cittadini sono sempre più esasperati, visto che l’ondata di furti e tentati furti nelle case è cresciuta ulteriormente, imperterrita, da tre mesi ormai. A Ceriano anche negli ultimi giorni sono state colpite case in via Volta, via Strameda e la località San Damiano. Prima in via Carso e via Solferino in frazione Dal Pozzo, ma nessuna zona del paese può dirsi al riparo da questo odioso fenomeno criminale. Il nostro consigliere Cattaneo – ricordano dalla civica – ha portato a conoscenza del consiglio comunale, con una interrogazione urgente, che la situazione esasperante sta portando diversi cittadini a volersi organizzare in ronde per pattugliare il territorio. Per questo è soprattutto per proteggere l’incolumità e la sicurezza dei cittadini stessi, senza esporli a rischi, si chiede la riattivazione immediata delle pattuglie Gst, di modo che si possa collaborare di più e meglio con le forze dell’ordine, dando il proprio contributo specie sul fronte della deterrenza e della prevenzione, ma soprattutto in sicurezza essendo il Gruppo supporto territoriale dotato di autovettura, divise, regolamento e assicurazioni”.

